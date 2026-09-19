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Определилось место проведения чемпионата мира по биатлону — 2031

Определилось место проведения чемпионата мира по биатлону — 2031
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Международный союз биатлонистов (IBU) выбрал город, в котором состоится чемпионат мира по биатлону — 2031. Им стал шведский Эстерсунд.

Соответствующее решение приняли на заседании конгресса организации, которое проходит в Берхтесгадене. Ранее город принимал чемпионаты мира в 2008 и 2019 годах. Также на заседании были утверждены бюджет на сезон-2026/2027 и планируемые финансовые затраты с 2027-го по 2030-й.

Чемпионат мира по биатлону 2027 года пройдёт с 10 по 21 февраля в эстонском Отепя. В 2028 году турнир состоится в австрийском Хохфильцене с 7 по 20 февраля, а ещё через год норвежский Осло проведёт ЧМ у себя (5-18 февраля).

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