«Я в шоке». Наталья Дуркина — о первом старте после родов

Российская биатлонистка Наталья Дуркина (Гербулова) прокомментировала свой первый старт после родов. Спортсменка выступила в женском спринте в рамках чемпионата России по летнему биатлону.

«Я в шоке от того, что это первый старт за два года. Последний был в родном Красноярске.

Начала тренироваться только в апреле, до этого отдыхала, наслаждалась материнством. Сейчас ребенок всё время с нами. Я на тренировке – с ним муж, муж уходит на работу – я с ребёнком», — сказала Дуркина в эфире Матч ТВ.

Напомним, 14 июля 2025 года Наталья со своим мужем Михаилом Дуркиным стали родителями — у них родился сын Даниил. Дуркина является победительницей Универсиады 2018 года в индивидуальной гонке на 15 км в Красноярске и бронзовым призёром чемпионата Европы 2022 года в Арбере, Германия, в той же дисциплине.