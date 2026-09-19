Анастасия Томшина выиграла спринт на чемпионате России — 2026 по летнему биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Томшина стала победительницей спринта на чемпионате России по летнему биатлону. Она преодолела дистанцию в 7,5 км за 20.00,2, допустив один промах на огневых рубежах. Второй стала Кристина Резцова, отстав от лидера на 2,6 и допустив два промаха. Тройку лидеров замкнула Анастасия Шевченко (+19,6;0).

Биатлон. Летний чемпионат России. Чебоксары. Спринт на 7,5 км. Женщины:

Анастасия Томшина (ХМАО) – 20.00,2 (один промах). Кристина Резцова (Московская область) — отставание 2,6 (2). Анастасия Шевченко (Свердловская область) +19,6 (0). Ирина Казакевич (Свердловская область) +33,0 (2). Наталья Дуркина (Красноярский край) +45,7 (1). Тамара Дербушева (Свердловская область) +48,1 (1).