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Анастасия Томшина выиграла спринт на чемпионате России — 2026 по летнему биатлону

Анастасия Томшина выиграла спринт на чемпионате России — 2026 по летнему биатлону
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Российская биатлонистка Анастасия Томшина стала победительницей спринта на чемпионате России по летнему биатлону. Она преодолела дистанцию в 7,5 км за 20.00,2, допустив один промах на огневых рубежах. Второй стала Кристина Резцова, отстав от лидера на 2,6 и допустив два промаха. Тройку лидеров замкнула Анастасия Шевченко (+19,6;0).

Биатлон. Летний чемпионат России. Чебоксары. Спринт на 7,5 км. Женщины:

  1. Анастасия Томшина (ХМАО) – 20.00,2 (один промах).
  2. Кристина Резцова (Московская область)  — отставание 2,6 (2).
  3. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +19,6 (0).
  4. Ирина Казакевич (Свердловская область) +33,0 (2).
  5. Наталья Дуркина (Красноярский край) +45,7 (1).
  6. Тамара Дербушева (Свердловская область) +48,1 (1).
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