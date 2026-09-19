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Призёр Олимпиады Селина Гаспарин избрана в технический комитет IBU

Призёр Олимпиады Селина Гаспарин избрана в технический комитет IBU
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин избрана в состав технического комитета Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает пресс‑служба организации.

В технический комитет также избраны Сара Студебейкер‑Холл (США), Кристоф Вассалло (Франция), Михал Зихачек (Чехия), Эмоке Соч (Венгрия), Ульрика Эберг (Швеция), Кнут Кувас Бревик (Норвегия), Хилар Захна (Эстония), Киммо Турунен (Финляндия) и Фабрицио Куртаз (Италия).

Ранее в рамках конгресса IBU, который проходит в Берхтесгадене, Германия, словенец Тим Фарчник избран на пост президента организации.

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