Призёр Олимпиады Селина Гаспарин избрана в технический комитет IBU

Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин избрана в состав технического комитета Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает пресс‑служба организации.

В технический комитет также избраны Сара Студебейкер‑Холл (США), Кристоф Вассалло (Франция), Михал Зихачек (Чехия), Эмоке Соч (Венгрия), Ульрика Эберг (Швеция), Кнут Кувас Бревик (Норвегия), Хилар Захна (Эстония), Киммо Турунен (Финляндия) и Фабрицио Куртаз (Италия).

Ранее в рамках конгресса IBU, который проходит в Берхтесгадене, Германия, словенец Тим Фарчник избран на пост президента организации.