Серохвостов стал первым в спринте на чемпионате России — 2026 по летнему биатлону

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте российский биатлонист Даниил Серохвостов стал победителем спринта на чемпионате России — 2026 по летнему биатлону. Он преодолел дистанцию в 10 км за 22.29,9, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым стал Александр Корнев, отстав от лидера на 13,8. Тройку сильнейших замкнул Роман Ерёмин (+33,8).

Биатлон. Летний чемпионат России, Чебоксары. Спринт на 10 км. Мужчины:

Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра) — 22.29,9 (без промахов). Александр Корнев (Удмуртская Республика) — отставание 13,8 (0). Роман Ерёмин (ХМАО-Югра) +33,8 (0). Кирилл Бажин (Свердловская область) +52,3 (1).