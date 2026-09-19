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Серохвостов стал первым в спринте на чемпионате России — 2026 по летнему биатлону

Серохвостов стал первым в спринте на чемпионате России — 2026 по летнему биатлону
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Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте российский биатлонист Даниил Серохвостов стал победителем спринта на чемпионате России — 2026 по летнему биатлону. Он преодолел дистанцию в 10 км за 22.29,9, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым стал Александр Корнев, отстав от лидера на 13,8. Тройку сильнейших замкнул Роман Ерёмин (+33,8).

Биатлон. Летний чемпионат России, Чебоксары. Спринт на 10 км. Мужчины:

  1. Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра) — 22.29,9 (без промахов).
  2. Александр Корнев (Удмуртская Республика) — отставание 13,8 (0).
  3. Роман Ерёмин (ХМАО-Югра) +33,8 (0).
  4. Кирилл Бажин (Свердловская область) +52,3 (1).
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