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Лыжник Волков рассказал, что с апреля пишет тренировочные планы для Томшиной

Лыжник Волков рассказал, что с апреля пишет тренировочные планы для Томшиной
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24-летний российский лыжник Сергей Волков рассказал, что с апреля этого года пишет тренировочные планы для биатлонистки Анастасии Томшиной. Сегодня, 19 сентября, Томшина выиграла спринт на чемпионате России по летнему биатлону.

«Несмотря на моё отсутствие на летнем чемпионате в Малиновке, это не помешало мне сегодня стать чемпионом России как тренеру по биатлону. Да, с апреля этого сезона я пишу тренировочные планы для Анастасии Томшиной и отвечаю за её функциональную подготовку. И как же я рад, что она теперь понимает девчонок с хорошим ходом.

Поэтому Настюху с титулом! Не каждый способен довериться молодому специалисту с большой теоретической, но минимальной практической базой. И да, мы принимаем поздравления!» — написал Волков в социальных сетях.

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