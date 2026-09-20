Команда Свердловской области снялась с женской эстафеты на летнем чемпионате России

Команда Свердловской области не стартует в женской эстафете на летнем чемпионате России, который проходит в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«Тамара Дербушева не сможет выйти на старт по состоянию здоровья. Желаем скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении пресс-служба СБР.

В состав команды Свердловской области входили Виолетта Шадрина, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева.

Начало женской эстафеты запланировано на 11:00 мск. После снятия спортсменок из Свердловской области в стартовом листе осталось 14 команд. Мужская эстафета в Чебоксарах начнётся в 13:00 мск. В ней примут участие 19 команд.