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Команда Московской области — 2 сошла с эстафеты на летнем ЧР из-за падения Федченко

Команда Московской области — 2 сошла с эстафеты на летнем ЧР из-за падения Федченко
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Команда Московской области — 2 после второго этапа сошла с женской эстафеты на летнем чемпионате России, который проходит в Чебоксарах. Наталия Федченко упала на разминке перед эстафетой и сильно травмировала руку. Помимо Федченко, в состав команды вошли Анастасия Зенова, Кристина Павлушина и Полина Шевнина.

После второго огневого рубежа в женской эстафете лидирует команда ХМАО-Югра-1 (Екатерина Мошкова, Алина Плицева, Виктория Метеля, Анастасия Томшина).

Ранее с гонки снялась команда Свердловской области из-за болезни Тамары Дербушевой.

Также сегодня, 20 сентября, состоится мужская эстафета. Гонка начнётся в 13:00 мск. В ней примут участие 19 команд.

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