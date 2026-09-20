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Команда ХМАО-Югра-1 выиграла женскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону

Команда ХМАО-Югра-1 выиграла женскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону
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Команда ХМАО-Югра-1 выиграла женскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону, который проходит в Чебоксарах. В состав команды вошли Екатерина Мошкова, Алина Плицева, Виктория Метеля, Анастасия Томшина. Они преодолели дистанцию за 1:05.03,7 и использовали 12 дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Московской области (Анастасия Зырянова, Кира Дюжева, Кристина Резцова и Анастасия Халили), отстав от лидеров на 2.03,4 секунды (5 штрафных кругов и 14 дополнительных патронов). Тройку призёров замкнули биатлонистки второй команды ХМАО-Югры.

Биатлон. Летний чемпионат России. Чебоксары. Эстафета. Женщины:

  1. ХМАО-Югра-1 (Екатерина Мошкова, Алина Плицева, Виктория Метеля, Анастасия Томшина) — 1:05.03,7 (0 штрафных кругов + 12 дополнительных патронов).
  2. Московская область (Анастасия Зырянова, Кира Дюжева, Кристина Резцова и Анастасия Халили) — отставание 2.03,4 (5+14).
  3. ХМАО-Югра-2 (Анастасия Гришина, Елизавета Насотович, Мария Власова, Карина Пляцок) +2.15,4 (2+13).
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