Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд пропустит летний чемпионат Норвегии из-за укуса клеща. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской ассоциации биатлона.

Решение было принято после консультаций с медицинской командой и руководством спортивного отдела. Сейчас Тандреволд принимает антибиотики. Также на чемпионате Норвегии не выступит Мартин Улдаль, так как подхватил лёгкую простуду.

«Конечно, нам бы хотелось видеть на старте и Ингрид, и Мартина, но сейчас самое важное – это дать им время на восстановление. В то же время мы с нетерпением ждём соревнований в эти выходные. Всё готово для захватывающих соревнований и отличных выходных», – заявил исполняющий обязанности спортивного директора Андерс Брун Хеннум.