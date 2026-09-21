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«Мы лидеры по просмотру зимнего сезона». Пак — о популярности биатлона в России

«Мы лидеры по просмотру зимнего сезона». Пак — о популярности биатлона в России
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал, что биатлон остаётся одним из популярных видов спорта у россиян, несмотря на недопуск отечественных спортсменов к международным стартам.

«Мы не оценивали количество зрителей, когда люди смотрели международные старты, но точно знаем, сколько людей смотрят биатлон сейчас в России. Мы лидеры по просмотру зимнего сезона, то есть с конца ноября до начала апреля мы номер один. Это говорит о том, что наш вид спорта очень популярен», – приводит слова Пака ТАСС.

Отстранение российских спортсменов длится с весны 2022 года. 10 декабря прошлого года СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием снять ограничения с россиян.

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Новости. Биатлон
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