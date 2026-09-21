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Эйнар Хедегарт раскритиковал своё выступление на летнем чемпионате Норвегии

Эйнар Хедегарт раскритиковал своё выступление на летнем чемпионате Норвегии
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Эйнар Хедегарт раскритиковал своё выступление на чемпионате Норвегии по летнему биатлону в Люгне. В спринте 24-летний спортсмен допустил три промаха из 10, промахнувшись из положения стоя все пять раз. В масс-старте он попал в цель 12 раз из 20 выстрелов.

«Так происходит каждый раз, когда я участвую в соревнованиях, это совершенно безнадёжно. Это ужасно обидно — не суметь показать хотя бы немного того, на что я способен на тренировках. Когда это происходит соревнование за соревнованием, это не случайность. Очевидно, что-то серьёзное идёт не так», — приводит слова Хедегарта VG.

Хедегарт перешёл в биатлон из лыжных гонок, где становился олимпийским чемпионом. Несколькими неделями ранее он ярко выступил на летнем чемпионате Эстонии в Отепя.

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Новости. Биатлон
  • 23 сентября 2026
  • 00:14