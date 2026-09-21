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«Большая потеря». Михаил Дегтярёв — о смерти Сергея Чепикова

«Большая потеря». Михаил Дегтярёв — о смерти Сергея Чепикова
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова, ушедшего из жизни 17 сентября в возрасте 59 лет.

«Сегодня простились с выдающимся спортсменом, двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира Сергеем Чепиковым.

Мы были знакомы по работе в Государственной Думе. С 2016 по 2020 год Сергей Владимирович входил в профильный комитет. Он стал автором десятков законопроектов и поправок. Несмотря на скромность, был очень пробивным депутатом, который всегда отстаивал интересы своих избирателей.

Для всего российского спортивного сообщества это большая потеря. Выражаю соболезнования родным, близким и коллегам. Упокой Господь его душу», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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