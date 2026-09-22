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«Надеемся, что-то поменяется». Шипулин — об участии россиян в международных стартах

«Надеемся, что-то поменяется». Шипулин — об участии россиян в международных стартах
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Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Шипулин отметил, что избранному президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Тиму Фарчнику необходима политическая воля для принятия решения о допуске россиян до международных стартов.

«Чтобы допустить наших спортсменов, нужна политическая воля руководителя. Знаю, что и Минспорт, и другие наши сторонники работают, чтобы наших спортсменов как можно быстрее допустили до международных соревнований.

Все это понимают, включая иностранцев. Мы по-любому будем участвовать на соревнованиях, вопрос только когда. Надеемся, что что-то поменяется, и наши спортсмены смогут проявить себя на международных стартах», – приводит слова Шипулина ТАСС.

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