Швеция примет чемпионат мира по биатлону 2031 года

Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил город проведения чемпионата мира по биатлону 2031 года. Он состоится в Эстерсунде, Швеция.

На проведение чемпионата также претендовал финский Контиолахти. В связи с решением в пользу Швеции директор соревнований в Контиолахти Сами Лейнонен выразил разочарование.

«Результат, естественно, разочаровывает. В эту заявку было вложено много работы, нам удалось широко мобилизовать людей и организации вокруг общей цели… Сильные стороны Контиолахти не исчезают с этим решением. У нас прочная соревновательная организация, активная публика, большая команда волонтёров и долгий опыт проведения международных событий. Мы можем опереться на эти преимущества в будущем», – приводит слова Лейнонена Nordic Magazine.