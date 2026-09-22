Эмильен Жаклен пропустит биатлонный сезон-2026/2027 и сконцентрируется на велоспорте

Олимпийский чемпион 2026 года в эстафете французский биатлонист Эмильен Жаклен подтвердил, что пропустит биатлонный сезон-2026/2027 и намерен сконцентрироваться на велоспорте.

«Я решил продолжать заниматься велоспортом в ближайшие месяцы и, соответственно, не выступать в следующем зимнем сезоне в биатлонной команде», – сказал Жаклен в видео в соцсети Федерации лыжного спорта Франции.

Напомним, француз в апреле 2026 года приостановил тренировки по биатлону и подписал шестимесячный контракт с велокомандой Decathlon CMA CGM.

Ранее Жаклен заявлял, что планирует принять участие в домашней Олимпиаде-2030. На Играх-2026 в Италии Эмильен завоевал золото в мужской эстафете и бронзу в гонке преследования.