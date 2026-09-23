Эмильен Жаклен заявил, что не планирует окончательно завершать биатлонную карьеру

Олимпийский чемпион 2026 года в эстафете французский биатлонист Эмильен Жаклен заявил, что не собирается окончательно завершать карьеру биатлониста и по-прежнему намерен выступить на Олимпиаде 2030 года. Ранее стало известно, что спортсмен пропустит биатлонный сезон-2026/2027 и сконцентрируется на велоспорте.

«Моя история с биатлоном не окончена. Цель по-прежнему — Олимпийские игры 2030 года (в Альпах, во Франции). Сейчас мой путь иной, особенный, но я чувствую, что он соответствует тому, чего я хочу. Мне действительно хочется максимально раскрыть себя в велоспорте, посмотреть, как далеко и как долго я смогу продолжать в этой сфере. Но я продолжаю следить за тем, что делают мои товарищи на сборах и международных соревнованиях», – сказал Жаклен в видео в соцсети Федерации лыжного спорта Франции.

В апреле 2026 года Эмильен остановил тренировки по биатлону и подписал шестимесячный контракт с велокомандой Decathlon CMA CGM.