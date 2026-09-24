«Лето прошло приятно, всё шло гладко». Виттоцци — о подготовке к сезону-2026/2027

Олимпийская чемпионка — 2026 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала о подготовке к сезону-2026/2027. С конца мая итальянцы работают с норвежцем Эгильем Йелланном.

«Лето прошло отлично, я довольна. В этом году у нас произошли серьёзные перемены — появился новый тренер, и мы все очень рады работать с ним. Мы отлично потрудились, и я довольна результатом. Живу сегодняшним днём ​​— мне так нравится, — не строя долгосрочных планов. Лето прошло приятно, я хорошо тренируюсь, всё шло гладко. Теперь с нетерпением жду начала зимнего сезона, чтобы посмотреть, как всё сложится», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

По итогам сезона-2025/2026 Лиза Виттоцци заняла третье место в общем зачёте Кубка мира. На её счету оказалось 935 очков. На этапах данного турнира она завоевала семь наград: три золота, два серебра и две бронзы. На Олимпиаде в Антхольце итальянка победила в гонке преследования, а также попала на подиум смешанной эстафеты.