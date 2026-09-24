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«Цель всегда одна — побеждать, быть на вершине». Лиза Виттоцци — о мотивации

«Цель всегда одна — побеждать, быть на вершине». Лиза Виттоцци — о мотивации
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Олимпийская чемпионка — 2026 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, что её мотивирует двигаться вперёд и совершенствоваться.

«Меня движет вперёд страсть к делу. Я всегда стремлюсь стать лучше: верю, что у меня есть резервы для роста и возможность добиться чего-то выдающегося. В этом и заключается моя мотивация. Цель всегда одна — побеждать, быть на вершине — именно над этим я сейчас работаю», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

По итогам сезона-2025/2026 Лиза Виттоцци заняла третье место в общем зачёте Кубка мира. На этапах турнира она завоевала семь наград: три золота, два серебра и две бронзы. На Олимпиаде итальянка победила в гонке преследования, а также попала на подиум смешанной эстафеты.

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Новости. Биатлон