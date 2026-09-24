Джакомель: впервые чувствую, что у меня нет целей

Серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года, итальянский биатлонист Томмазо Джакомель продолжает восстанавливаться после травмы и отметил, что не выйдет на старт Loop One Festival в Мюнхене.

«Честно говоря, не думаю, что буду соревноваться в Мюнхене, потому что, как я уже говорил, я всё ещё довольно сильно отстаю, и поэтому в данный момент я предпочёл бы вложить имеющееся время в тренировки, а не в гонки», – приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

Также биатлонист рассказал о своём состоянии и подготовке к новому сезону.

«Впервые в жизни чувствую, что у меня нет целей, потому что, как я сказал, на данный момент я отстаю больше, чем обычно в это время года, поэтому думаю, что этой зимой мне понадобится много терпения, потому что, по-моему, сезон будет непредсказуемым», – сказал Джакомель.