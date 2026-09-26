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Видео: Йоханнес Бё открыл винный бар

Видео: Йоханнес Бё открыл винный бар
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё открыл винный бар в центре города Конгсвингер округа Иннландет, Норвегия. Заведение получило название Vingeriet.

В 2025 году Йоханнес Бё объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане он завоевал три медали – золото в индивидуальной гонке на 20 км и два серебра в командном зачёте. На Олимпиаде-2022 в Пекине норвежец взял четыре золота и одну бронзу. Помимо этого, норвежец 23 раза становился чемпионом мира, 12 из них – в личных гонках. Также Йоханнес Бё – пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте (начиная с сезона-2018/2019 до сезона-2023/2024).

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Новости. Биатлон
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