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Виктория Метеля посетила Гран-при Азербайджана Формулы-1

Виктория Метеля посетила Гран-при Азербайджана Формулы-1
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Российская биатлонистка Виктория Метеля посетила в Баку Гран-при Азербайджана Формулы-1. Фотографии с мероприятия она опубликовала на своей странице в социальной сети.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

Фото: Личный архив Виктории Метели

Фото: Личный архив Виктории Метели

Победителем гонки стал пилот немецкого коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл. Второе место занял гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул его напарник француз Исак Хаджар. Преимущество Расселла на финише над Ферстаппеном составило лишь 0,196 секунды.

Виктории Метеле 23 года, на всероссийских соревнованиях она выступает за Ханты-Мансийский автономный округ. Летом 2026 года она объявила о помолвке с российским биатлонистом Даниилом Серохвостовым.

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