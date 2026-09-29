«Несколько лет назад смирилась». Резцова — об отстранении от международных соревнований

Двукратный призёр Олимпийских игр 2022 года российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, где находит мотивацию в условиях отстранения от международных стартов.

«Конечно, постоянно присутствуют мысли, что хочется уже скорее выбраться на международную арену. Немного гложет, что ты работаешь на максимум, а расти и сравниваться с иностранными соперниками не можешь. Но я уже несколько лет назад смирилась с этим. И теперь просто каждый год ставлю перед собой определённые цели на тех условиях, в которых мы находимся. Например, где‑то побороться за общий зачёт СБР, Кубка Содружества, Кубка России. Либо на чемпионатах России достойно выступить. В общем, каждый год ставлю перед собой разные цели в зависимости от обстоятельств.

Предыдущий год, конечно, был в надеждах: а вдруг нам, как лыжникам, повезёт — и пару человек поедет. Поэтому в прошлом году никаких проблем с мотивацией и не было. Сейчас найти мотивацию бегать ещё четыре года до следующей Олимпиады? Пока не могу сказать, что у меня есть определённая цель на эти четыре года. Договорилась сама с собой, что каждый год буду по новой находить цели. Если удастся с этой мотивацией и с таким же желанием пробегать четыре года до следующей Олимпиады, то я с удовольствием. Я свою работу очень люблю, очень люблю биатлон. Мне это интересно до сих пор. В любом случае знаю, куда мне расти, где у меня слабые места. Поэтому мотивацию найти можно всегда, вопрос в желании», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».