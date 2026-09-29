«Надежда умирает последней». Резцова — о допуске биатлонистов на международные турниры

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что сохраняет надежду на возвращение на международные турниры.

— Не зря же говорят, что надежда умирает последней. Я оптимистка, всегда верю в лучшее. Верю, что наступит момент, когда нас обязательно допустят, а я ещё буду бегать к тому времени. Но смирение пришло: на российских стартах, значит, на российских. По крайней мере, занимаюсь тем, что люблю. И делаю это хорошо. Пока могу делать это хорошо, пока позволяет здоровье – почему нет?

— Вы сказали, что пару лет назад смирились со сложившейся ситуацией с отстранением. Это просто пришло со временем или была какая‑то конкретная история?

— Думаю, со временем. Не было определённого момента, в который я поняла: ну, ладно. Но когда ты постоянно надеешься, а ничего не происходит – это только усугубляет ситуацию и желание продолжать что‑то делать. В какой‑то момент я сама себе сказала, что нужно отталкиваться от того, что имеем, и просто работать, улучшать свои результаты и подтягивать слабые стороны. А не настраиваться каждый день на то, что нас допустят, и расстраиваться впоследствии, – приводит слова Резцовой «Матч ТВ».