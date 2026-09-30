«Никогда не было мужества для этого». Фуркад — о переходе из биатлона в лыжные гонки

Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад высказался по поводу перехода олимпийского чемпиона 2026 года в эстафете французского биатлониста Эмильена Жаклена в велоспорт.

«Он взялся за огромный вызов. Думаю, мало кто осознаёт, сколько нужно мужества, чтобы оставить всё, чего достиг в биатлоне, и снова стать юниором, рисковать своим положением.

Я несколько раз задавался вопросом, не оставить ли биатлон ради лыжных гонок. Это очень близкие виды спорта, и у меня никогда не было этого мужества – пойти на такой риск, поставить себя в опасное положение.

Заняться велоспортом, будучи биатлонистом, – могу вам сказать, это ступень выше. Он воспользовался этой возможностью, и этим он обязан только себе», – приводит слова Фуркада Biathlon Live.