IBU изменил правила квалификации на масс-старты Кубка мира на сезон-2026/2027

Международный союз биатлонистов (IBU) обновил регламент квалификации на масс-старты Кубка мира на сезон-2026/2027. Изменения вступят в силу с первых масс-стартов, которые пройдут в Ле-Гран-Борнане в середине декабря. Об этом сообщает Biathlon Live.

Раньше в масс-старте участвовали 25 первых в общем зачёте Кубка мира и пять лучших по итогам уикенда. Теперь автоматически квалифицируются только 20 лучших в мировом зачёте. К ним добавятся 10 лучших биатлонистов этапа, которые не входят в топ-20. Таким образом, на старт в Ле-Гран-Борнане выйдет 30 участников.

Согласно новым правилам при равенстве очков у нескольких спортсменов преимущество получит тот, кто показал лучший результат на текущем этапе. Если равенство сохраняется – тот, у кого выше позиция в общем зачёте Кубка мира. При новом равенстве – спортсмен с наименьшим количеством очков квалификации IBU.