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«У собачки болит, а у «Феррари» не болид». Серохвостов показал фото с ГП Азербайджана

«У собачки болит, а у «Феррари» не болид». Серохвостов показал фото с ГП Азербайджана
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Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте российский биатлонист Даниил Серохвостов на своей странице в социальной сети поделился фото с Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку. Он посетил мероприятие со своей невестой, биатлонисткой Викторией Метелей, также публиковавшей оттуда фотографии.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

Фото: Личный архив Даниила Серохвостова

«У собачки болит, у кошечки болит, а у «Феррари» не болид», – подписал серию снимков Серохвостов.

Победителем гонки стал пилот немецкого коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл. Второе место занял гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул его напарник француз Исак Хаджар. Преимущество Расселла на финише над Ферстаппеном составило лишь 0,196 секунды.

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