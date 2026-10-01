«У собачки болит, а у «Феррари» не болид». Серохвостов показал фото с ГП Азербайджана

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте российский биатлонист Даниил Серохвостов на своей странице в социальной сети поделился фото с Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку. Он посетил мероприятие со своей невестой, биатлонисткой Викторией Метелей, также публиковавшей оттуда фотографии.

Фото: Личный архив Даниила Серохвостова

«У собачки болит, у кошечки болит, а у «Феррари» не болид», – подписал серию снимков Серохвостов.

Победителем гонки стал пилот немецкого коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл. Второе место занял гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул его напарник француз Исак Хаджар. Преимущество Расселла на финише над Ферстаппеном составило лишь 0,196 секунды.