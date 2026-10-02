Исполнительный директор СБР ответил Резцовой по поводу размера призовых на соревнованиях

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак заявил, что призовые на внутренних соревнованиях формируются исходя из возможностей организации, а не желания спортсменов.

«Решение по призовым принимаю не я, принимает исполком СБР. До начала зимнего сезона будет всё утверждено. Какие призовые он утвердит, такие и будут. Наши призовые исходят из наших возможностей, а не из желания спортсменов», — приводит слова Пака «Матч ТВ».

Ранее биатлонистка Кристина Резцова в интервью заявила, что на этапах Кубка мира призовые были гораздо больше, чем на российских стартах в период отстранения.

Кристина Резцова — серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине, призёр Кубка мира, чемпионка России по биатлону.