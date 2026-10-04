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Виктория Метеля и Даниил Серохвостов сыграли свадьбу

Виктория Метеля и Даниил Серохвостов сыграли свадьбу
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Чемпионка мира – 2026 российская биатлонистка Виктория Метеля и победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте российский биатлонист Даниил Серохвостов сыграли свадьбу. Фотографиями с торжества 23-летняя спортсменка поделилась в своих социальных сетях.

Фото: Соцсети Виктории Метели

Фото: Соцсети Виктории Метели

В 2024 году Метеля стала бронзовым призёром на чемпионате России. В 2025 году ей удалось завоевать серебряную и бронзовую медали на летнем чемпионате России, а в 2026 году – стать чемпионкой России.

В активе Даниила Серохвостова золото на чемпионате России в 2022 году, серебро в 2024 и 2025 году, а также золото на летнем чемпионате России 2025 года. Также Серохвостов участвовал в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

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