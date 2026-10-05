«Благодаря ребёнку я взглянул на биатлон под другим углом». Кентен Фийон Майе — о дочери

Пятикратный олимпийский чемпион 33-летний французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал, как рождение дочери повлияло на его взгляд на жизнь и биатлон.

«Благодаря этому ребёнку я взглянул на биатлон под другим углом. После Пхёнчхана моя спутница жизни и тесть боролись с раком. Это был очень тяжёлый период. Я осознал, что спорт — важная часть моей жизни, но далеко не всё и не самое главное. Рождение ребёнка дарит мне те же ощущения. Я хочу твёрдо стоять на ногах: если я проигрываю гонку, это ещё не конец света. Я хочу побеждать, но невозможно выигрывать всегда. Отцовство меняет моё восприятие мира», – приводит слова Фийона Майе пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

На Олимпийских играх — 2026 в Милане Кентен Фийон Майе выиграл три золотые и одну бронзовые медали. Он является третьим самым титулованным биатлонистом на Олимпиадах в истории (по количеству медалей). Выше по этому показателю только норвежец Уле-Эйнар Бьорндален (восемь золотых медалей на ОИ) и француз Мартен Фуркад (шесть медалей).