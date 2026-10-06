«Я люблю спорт и побеждать!» Кентен Фийон Майе собирается выступить на Олимпиаде в Альпах

Пятикратный олимпийский чемпион 33-летний французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился своими долгосрочными планами. Спортсмен не собирается завершать карьеру.

«Мне нравится собирать эти награды. Я был на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, поддерживал французских спортсменов. Трудно даже представить, что чувствовали наши атлеты, побеждая дома; это было невероятно. Я прочувствовал все эти эмоции. Это придало мне сил для подготовки к Милану и добавило огромной мотивации, чтобы выступить на Играх во Французских Альпах в 2030 году.

Возможность соревноваться на Олимпиаде в своей родной стране — это нечто потрясающее. Пока я продолжаю карьеру, я делаю это не только ради тех четырёх недель соревнований, но и ради всего, что происходит в промежутке между ними. Я люблю тренироваться, люблю спорт, соперничество и, конечно, побеждать!» – приводит слова Фийона Майе пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).