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Ида Лиен прокомментировала своё возвращение после травмы

Ида Лиен прокомментировала своё возвращение после травмы
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Чемпионка мира в эстафете норвежская биатлонистка Ида Лиен прокомментировала свои первые старты после травмы. На летнем чемпионате Норвегии в Люгне в спринте она заняла 13-е место, в масс-старте – 11-е.

«Наконец-то вернулась на старт после 18 месяцев (!!) без соревнований. Это был долгий процесс — для головы, тела и спины, и он далеко не завершён, даже если сезон приближается! Я с нетерпением жду продолжения», – написала Лиен на своей странице в социальных сетях.

Прошлой осенью Лиен получила травму спины, из-за которой перенесла операцию. Следующий старт биатлонистки запланирован менее чем через два месяца – на отборочных соревнованиях в Гейло, Норвегия, где она попытается завоевать путёвку на Кубок IBU.

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