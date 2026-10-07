Доротея Вирер дебютировала в соревнованиях по Hyrox в Риме

Многократный призёр Олимпийских игр, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер дебютировала в соревнованиях по Hyrox, которые прошли в Риме, Италия. Об этом сообщает Nordic Mag.

Формат Hyrox сочетает в себе бег на 8 км с восемью функциональными силовыми упражнениями. Изначально 36-летняя Вирер рассчитывала на результат около двух часов. Однако она преодолела дистанцию за 1:19.42. Спортсменка заняла 149-е место среди женщин, в своей возрастной категории 35-39 лет она стала 30-й. Также по общему времени итальянка вошла в 15,4% самых быстрых участниц турнира.

Победительницей соревнований стала немка Анна-Лена Шрайяег с результатом 1:2.14.