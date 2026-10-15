15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок Подмосковья пройдёт в Головино 22 декабря

Кубок Подмосковья пройдёт в Головино 22 декабря
Комментарии

Кубок Подмосковья в рамках Международной Лиги Клубного Биатлона (МЛКБ) пройдёт в Головино, Московская область, 22 декабря. Общий призовой фонд составит 4 400 000 рублей. Об этом сообщили организаторы соревнований в официальном телеграм-канале МЛКБ.

В этом году соревнования приурочены к открытию нового биатлонного комплекса «Истина». За кубок поборются 30 команд в формате сингл-микста. Из общего призового фонда победители стартов заберут 2 млн рублей.

В прошлом году Кубок МЛКБ проходил в столице Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийске, с 22 по 23 ноября. Победители соревнований в 2025 году получили по 1 млн рублей, серебряные и бронзовые призёры – по 500 и 250 тыс. рублей соответственно.

Материалы по теме
«Благодаря ребёнку я взглянул на биатлон под другим углом». Кентен Фийон Майе — о дочери
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android