Кубок Подмосковья пройдёт в Головино 22 декабря
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Кубок Подмосковья в рамках Международной Лиги Клубного Биатлона (МЛКБ) пройдёт в Головино, Московская область, 22 декабря. Общий призовой фонд составит 4 400 000 рублей. Об этом сообщили организаторы соревнований в официальном телеграм-канале МЛКБ.
В этом году соревнования приурочены к открытию нового биатлонного комплекса «Истина». За кубок поборются 30 команд в формате сингл-микста. Из общего призового фонда победители стартов заберут 2 млн рублей.
В прошлом году Кубок МЛКБ проходил в столице Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийске, с 22 по 23 ноября. Победители соревнований в 2025 году получили по 1 млн рублей, серебряные и бронзовые призёры – по 500 и 250 тыс. рублей соответственно.
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