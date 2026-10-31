15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Маркета Давидова пропустит начало сезона-2026/2027

Маркета Давидова пропустит начало сезона-2026/2027
Комментарии

Чемпионка мира по биатлону чешка Маркета Давидова пропустит начало сезона-2026/2027. Биатлонистка продолжает восстанавливаться после операции на спине, которую она перенесла в начале апреля 2026 года.

«Если всё будет складываться оптимально и мой уровень окажется таким, на какой я рассчитываю, то я хотела бы вернуться после Нового года. До сих пор мне удавалось проводить все тренировки, которые мы запланировали, поэтому я довольна. Конечно, какое-то время я не тренировалась, и это до сих пор сильно ощущается. Мне ещё предстоит много работы.

Есть определённые упражнения, которые я не выполняю и, возможно, уже никогда не смогу выполнять. Сейчас я стараюсь двигаться вперёд день за днём, смотреть, как развиваются события и как реагирует мой организм», – приводит слова Давидовой Biathlon Live.

Материалы по теме
Российских лыжников стали допускать до соревнований. А что в биатлоне?
Российских лыжников стали допускать до соревнований. А что в биатлоне?