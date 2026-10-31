Чемпионка мира по биатлону чешка Маркета Давидова пропустит начало сезона-2026/2027. Биатлонистка продолжает восстанавливаться после операции на спине, которую она перенесла в начале апреля 2026 года.

«Если всё будет складываться оптимально и мой уровень окажется таким, на какой я рассчитываю, то я хотела бы вернуться после Нового года. До сих пор мне удавалось проводить все тренировки, которые мы запланировали, поэтому я довольна. Конечно, какое-то время я не тренировалась, и это до сих пор сильно ощущается. Мне ещё предстоит много работы.

Есть определённые упражнения, которые я не выполняю и, возможно, уже никогда не смогу выполнять. Сейчас я стараюсь двигаться вперёд день за днём, смотреть, как развиваются события и как реагирует мой организм», – приводит слова Давидовой Biathlon Live.