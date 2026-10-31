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Лу Жанмонно рассказала о целях на предстоящий сезон-2026/2027

Лу Жанмонно рассказала о целях на предстоящий сезон-2026/2027
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Двукратная олимпийская чемпионка 2026 года по биатлону Лу Жанмонно рассказала о целях на предстоящий сезон, отметив, что намерена продолжать прогрессировать и завоевать личную золотую медаль на чемпионате мира.

«Главное — стать лучшей биатлонисткой. Сохранение «Большого хрустального глобуса» станет следствием этого. Я хочу выиграть индивидуальную золотую медаль на чемпионате мира, которой у меня пока нет. Носить жёлтый биб — совсем другое дело. Я ещё не научилась чувствовать себя с ним уверенно. Теперь хочу обрести эту уверенность и соответствовать своему статусу», – приводит слова Жанмонно Biathlon Live.

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