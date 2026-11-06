«Тяжело психологически». Кристиансен — о высокой конкуренции внутри сборной Норвегии

Олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал о психологическом давлении, с которым сталкиваются спортсмены сборной из-за высокой конкуренции за места в составе.

«Это действительно тяжело психологически. С одной стороны, наличие такого количества сильных спортсменов, безусловно, является преимуществом норвежской команды. Но на протяжении долгого сезона это может обернуться против нас. Необходимо набрать отличную форму очень рано. Иначе кто-нибудь другой тут же займёт его место в команде.

У нас было ощущение, что тренеры принимают решения часто произвольно. Мы хотим получать более чёткие и структурированные указания. Когда этого не хватает, становится очень тяжело психологически. Особенно во время стрельбы стоя, когда борешься за победу, но где-то в глубине души одновременно думаешь, что произойдёт, если промахнёшься и потеряешь место в команде. Для норвежца это почти сломанный мир, потому что приходится одновременно думать о слишком многих вещах. А для успеха в биатлоне нет ничего хуже, чем бояться промаха. Думаю, именно это иногда происходило с нами», — приводит слова Кристиансена Ski Nordique.