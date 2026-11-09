«Ждём с нетерпением!» Франциска Пройс и Симон Шемпп станут родителями

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2026 года по биатлону в смешанной эстафете немка Франциска Пройс и трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира немецкий биатлонист Симон Шемпп объявили, что ждут ребёнка. Франциска опубликовала фото, на котором видно округлившийся живот.

Фото: Соцсети Франциски Пройс

«Мы ждём с огромным нетерпением!» — подписала фотографию Пройс.

Судя по хэштегу под фото, ребёнок появится на свет в феврале.

Франциска Пройс завершила спортивную карьеру в апреле 2026 года. За свою карьеру Пройс выиграла Кубок мира 2025 года, а также дважды поднималась на олимпийский пьедестал в качестве бронзового призёра в эстафетах.

Симон Шемпп заявил о завершении карьеры в 2021 году.