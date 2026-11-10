Известен состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка Содружества

Исполком тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) утвердил состав сборной России, который выступит на первом этапе Кубка Содружества, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 26 по 30 ноября.

Мужчины: Дмитрий Евменов, Юрий Иванов, Александр Поварницын (все – Московская область), Кирилл Бажин, Савелий Коновалов (оба – Свердловская область), Алексей Вагин, Тимофей Грехов (оба – ХМАО-Югра), Александр Корнев, Егор Соломенников (оба – Удмуртская Республика), Михаил Куприн, Алексей Матвеев (оба – Тюменская область), Роман Канаровский (Санкт-Петербург), Ярослав Конкин (Республика Мордовия), Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), Евгений Сидоров (Красноярский край), Даниил Усов (Пермский край).

Женщины: Виктория Бажина, Маргарита Болдырева, Валерия Полянская, Светлана Якуничева (все – Тюменская область), Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Виолетта Шадрина, Анастасия Шевченко (все – Свердловская область), Елизавета Бурундукова, Ульяна Черепанова (обе – Республика Башкортостан), Юлия Коваленко (Красноярский край), Анастасия Куприянова (Пермский край), Алина Плицева (ХМАО-Югра), Кристина Резцова (Московская область), Татьяна Фролова (Санкт-Петербург).