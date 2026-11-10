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Биатлонистка Метеля показала винтовку с ручной хохломской росписью

Биатлонистка Метеля показала винтовку с ручной хохломской росписью
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Российская биатлонистка Виктория Метеля показала обновлённый дизайн ложи своей винтовки. Теперь её спортивный снаряд украшают тонкие узоры хохломской росписи, выполненные вручную. Об этом сообщается в социальных сетях фабрики «Хохломская роспись».

Виктория Метеля показала винтовку с хохломской росписью.

Отмечается, что узоры на ложе выполнили мастера народного художественного промысла. Ложа для биатлонной винтовки изготавливается индивидуально под антропометрию спортсмена, а её внешнее украшение не влияет на технические характеристики оружия.

Виктория Метеля — чемпионка России 2026 года в масс-старте. В её активе также две победы на Кубке Содружества и две медали Кубка России. Спортсменка представляет Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.

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