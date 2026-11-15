Эльвира Эберг уверенно выиграла спринт на открытии сезона в Идре

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла спринт на открытии сезона в Идре, Швеция. Дистанцию 7,5 км она преодолела за 21.02,0. Соревнования проводятся под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Второй стала Анна-Карин Хейденберг, отстав от лидера на 1.06,5. Тройку призёров замкнула Элла Хальварссон (+1.07,5).

Биатлон. Турнир в Идре, Швеция. Спринт 7,5 км, женщины. Результаты:

Эльвира Эберг (Швеция) — 21,02,0. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) — отставание 1.06,5. Элла Хальварссон (Швеция +1.07,5. Анна Магнуссон (Швеция) +1.15,1. Юханна Нурдквист (Швеция) +1.44,1. Юханна Скоттхейм (Швеция) +2.10,2.