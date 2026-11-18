Многократный призёр Олимпийских игр, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер посетила Итоговый турнир ATP, который проходит в Турине. Фото Вирер с её соотечественником Флавио Коболли, занимающим в мировом рейтинге шестое место, опубликовала пресс-служба Итальянской федерации тенниса (FITP) на своей странице в социальной сети Х.

Фото: FITP

Коболли стартовал на турнире с поражения от россиянина Даниила Медведева со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Следующий матч он проведёт с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Итоговый турнир ATP проходит с 15 по 22 ноября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который в этом году досрочно завершил сезон.