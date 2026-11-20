Норвежский биатлонист Эйнар Хедегарт выразил уверенность в своем прогрессе после перехода из лыжных гонок. 25-летний спортсмен, который в прошлом сезоне выиграл 50-километровую гонку в Холменколлене, в интервью NRK заявил, что доволен тем, как проходит его адаптация на стрельбище.

«Теперь я чувствую, что это больше вопрос времени, когда я стану хорошим биатлонистом, а не «если». Главное — не стать «фантомом одной гонки». Я должен показывать стабильные результаты, а не просто выстрелить один раз», — приводит слова Хедегарта NRK.

Норвежец на открытии сезона в Гейло показал четвертый результат, допустив два промаха на огневых рубежах, но компенсировав это высокой скоростью на трассе.

Сейчас Хедегарт борется за попадание в состав на этапы Кубка IBU, где свободны четыре из шести мест.

«Пока у меня есть возможность проводить много биатлонных гонок, я считаю этот сезон успешным», — подчеркнул Хедегарт.