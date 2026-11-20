Французский биатлонист Эрик Перро прокомментировал боли в ногах, которые возникли у него во время отборочных соревнований в норвежском Гейло на прошлых выходных.

«Сегодня всё хорошо. В целом это боль, которая появляется только при высокой интенсивности, то есть во время гонок. В повседневной жизни и даже на тренировках я не чувствую боли. Я очень редко получаю травмы или болею, поэтому, признаюсь, это раздражает. Дискомфорт локализуется в области стабилизаторов стопы. Эти мышцы регулярно перенапрягаются, и это случилось на гонках в Гейло. Это причиняло мне боль и мешало технично идти на лыжах. Это очень обидно, потому что я чувствовал, что нахожусь в очень хорошей форме, но не мог как следует оттолкнуться ногами», — приводит слова Перро Nordic Mag.

Первый этап Кубка мира пройдёт в финском Контиолахти с 26 по 29 ноября.