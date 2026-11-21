Исполнительный совет Международного союза биатлона (IBU) провёл первое заседание после Конгресса IBU в ноябре. Среди ключевых пунктов повестки дня были подготовка к сезону-2026/2027, оценка фестиваля Loop One, открывающего сезон, и приём новых членов в состав Исполнительного совета.

Кроме того, Исполнительный совет получил от своей мониторинговой группы обновлённую информацию о статусе отстранённых членов, Российского союза биатлона и Федерации биатлона Беларуси. Исполнительный совет принял к сведению отчёт — никаких изменений в статусе не произошло.

Отмечается, что ожидания от сезона высоки, поскольку IBU стремится развить успех прошлой зимы, когда были зафиксированы рекордные показатели цифровой и телевизионной аудитории, а биатлон стал самым популярным видом спорта в социальных сетях на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.