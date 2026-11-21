Биатлонист Александр Корнев стал победителем масс-старта первого этапа турнира «Золотая лига», который прошёл в Ханты-Мансийке. Он преодолел дистанцию за 32 минуты 18,4 секунды и допустил четыре промаха за всю гонку.

Второе место занял Даниил Сгибнев, отставший от победителя на 1,9 секунды, он допустил два промаха за всю дистанцию. Тройку призёров замкнул представитель Беларуси Антон Смольский – его отставание составило 15,1 секунды с четырьмя промахами.

Биатлон. «Золотая лига» — 2026. Первый этап, Ханты-Мансийск. Мужчины, масс-старт

1. Александр Корнев — 32.18,4 (четыре промаха).

2. Даниил Сгибнев — отставание 1,9 секунды (2).

3. Антон Смольский +15,1 (4).

4. Савелий Коновалов +16,0 (1).

5. Виктор Плицев +16,1 (3).

6. Антон Бабиков +21,8 (2).