Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение российских спортсменов от турниров под своей эгидой.

«Это понятно, что решение IBU осталось бы таким же. Это не новость. Решение IBU, к которому все были готовы. Я не понимаю, чего тут обсуждать. Мы соревнуемся внутри страны. Старт сезона через неделю. Добро пожаловать! Русские и белорусы снова вместе, нас ждёт насыщенный сезон. Даже если гипотетически предположить, что IBU нас допускает, все знают про визовые проблемы. Тут вопросов ноль. Следующий момент: как российская и белорусская команды будут передвигаться по Европе с оружием?» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.