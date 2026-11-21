Российская биатлонистка Анастасия Томшина стала победительницей масс-старта на первом этапе «Золотой лиги» – 2026 в Ханты-Мансийске. Она преодолела дистанцию за 36 минут 45,2 секунды, за всю гонку допустив два промаха.

Серебряным призёром стала Кристина Резцова, отставшая от лидера на 3,6 секунды с пятью промахами. Тройку лучших замкнула Анна Сола из Беларуси – её отставание составило 15 секунд (четыре промаха).

Биатлон. «Золотая лига — 2026». Первый этап, Ханты-Мансийск. Женщины, масс-старт

1. Анастасия Томшина — 36.45,2 (два промаха).

2. Кристина Резцова — отставание 3,6 секунды (5).

3. Анна Сола +15,0 (4).

4. Тамара Дербушева +29,0 (2).

5. Виктория Бажина +30,1 (3).

6. Анна Григорьева +33,5 (0).