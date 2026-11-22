Сегодня, 22 ноября, в Ханты-Мансийске завершилась смешанная эстафета 4х6 «Золотой лиги». Победу одержала команда «Русские самоцветы»: Елизавета Бурундукова, Наталья Дуркина, Эдуард Латыпов и Михаил Бурундуков.

Второй стала команда «Опыт и Молодость» Евгения Турикова, Анастасия Шевченко, Александр Логинов и Антон Бабиков. Тройку призёров замкнула команда «Ломстар», которую представляли Юлия Коваленко, Екатерина Мошкова, Евгений Сидоров и Александр Корнев.

Биатлон. «Золотая лига — 2026». Первый этап, Ханты-Мансийск. Смешанная эстафета: