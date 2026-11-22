Команда Латыпова выиграла смешанную эстафету «Золотой лиги» в Ханты-Мансийске
Сегодня, 22 ноября, в Ханты-Мансийске завершилась смешанная эстафета 4х6 «Золотой лиги». Победу одержала команда «Русские самоцветы»: Елизавета Бурундукова, Наталья Дуркина, Эдуард Латыпов и Михаил Бурундуков.
Второй стала команда «Опыт и Молодость» Евгения Турикова, Анастасия Шевченко, Александр Логинов и Антон Бабиков. Тройку призёров замкнула команда «Ломстар», которую представляли Юлия Коваленко, Екатерина Мошкова, Евгений Сидоров и Александр Корнев.
Биатлон. «Золотая лига — 2026». Первый этап, Ханты-Мансийск. Смешанная эстафета:
- «Русские самоцветы» (Елизавета Бурундукова, Наталья Дуркина, Эдуард Латыпов, Михаил Бурундуков) – 1:09.14,8 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов);
- «Опыт и молодость» (Александр Логинов, Антон Бабиков, Евгения Турикова, Анастасия Шевченко) – отставание 25,6 (0+4).
- «Ломстар» (Александр Корнев, Евгений Сидоров, Юлия Коваленко, Екатерина Мошкова) +27,6 (0+9).
- «Yellow team» (Мария Власова, Елена Кулак, Степан Данилов, Никита Лобастов) +40,4 (0+5).
- «Белорусский экспресс» (Ксения Воробей, Анна Сола, Максим Воробей, Павел Белько) +43,3 (1+10).
- «Регион 86» (Анастасия Гришина, Алина Плицева, Олег Домичек, Роман Еремин) +45,2 (0+9).
- «Золотые рыси» (Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Кирилл Бажин, Савелий Коновалов) +1.13,0 (2+8).
- «Воробьи» (Анна Григорьева, Анастасия Зырянова, Рустам Каюмов, Виктор Плицев) +1.31,5 (1+8).