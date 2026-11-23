Двукратный олимпийский чемпион 2026 года в эстафетах, трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эрик Перро высказался о будущем своего вида спорта на фоне проблем с недостатком снега, отметив, что необходимо адаптировать календарь соревнований.

«Я просто думаю, что нам нужно адаптироваться. Так было всегда. Не хочу, чтобы будущее моего вида спорта было связано с летом. Это не мой спорт, это не моя идентичность. Нам просто нужно найти решения: проводить соревнования там, где есть снег, вместо того чтобы пытаться любой ценой организовать их там, где его нет. Не смотрю пессимистично на будущее моего вида спорта», – приводит слова Перро Biathlon Live.